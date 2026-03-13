Глава Павловского Посада проверил состояние общественных пространств города
Инспекционный объезд Павловского Посада совершил глава округа Денис Семёнов. Он проверил состояние дорог, общественных пространств и дворов города. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Первой точкой проверки стал парк Меленки, благоустроенный по Народной программе партии «Единая Россия» в 2024 году.
«Сейчас в парке перекладывают трубопровод. Глава округа поручил привести в порядок территорию в зоне проведения работ, а также расчистить тропинки парка от снега», — говорится в сообщении.Затем Денис Семёнов осмотрел вокзальную площадь и распорядился привести в порядок торговые объекты — некоторые и них оказались замусоренными, с неухоженными фасадами, расписанными граффити. Кроме того, руководитель муниципалитета велел убрать снег на парковке и проверил дворы, по которым приходили жалобы на качество зимней уборки. Все работы взяты под контроль.