В Мытищах начался снос нелегального мотеля-самостроя
Видео: пресс-служба Мособлархитектуры
Мотель для дальнобойщиков, построенный без необходимой документации, начали сносить в деревне Грибки округа Мытищи. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
Двухэтажное здание общей площадью около 155 квадратных метров возвели на участке, предназначенном для ведения подсобного хозяйства. Суд признал объект самовольным и подлежащим сносу.
«В настоящее время ведётся демонтаж конструкций здания и очистка территории от строительного мусора», — говорится в сообщении.Всего в округе Мытищи выявили 548 самостроев, недостроев и аварийных объектов. В настоящее время 375 проблемных зданий снесли либо достроили и привели в соответствие с нормами. Эта работа продолжается.