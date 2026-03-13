В Мытищах начался снос нелегального мотеля-самостроя

13 марта 2026, 12:09

Видео: пресс-служба Мособлархитектуры

Мотель для дальнобойщиков, построенный без необходимой документации, начали сносить в деревне Грибки округа Мытищи. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.





Двухэтажное здание общей площадью около 155 квадратных метров возвели на участке, предназначенном для ведения подсобного хозяйства. Суд признал объект самовольным и подлежащим сносу.





«В настоящее время ведётся демонтаж конструкций здания и очистка территории от строительного мусора», — говорится в сообщении.