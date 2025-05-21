Глава Павловского Посада Семёнов обсудил с жителями строительство новой дороги

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.
Глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семёнов обсудил обустройство новой дороги на встрече с жителями Павловского Посада во время еженедельного объезда. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Руководитель города проверил, как справляются с поставленными задачами городские службы. Он встретился с жителями микрорайона Красная Заря. Граждан волновали состояние дорог и освещения. Главный запрос – обустройство дорожного полотна, тротуара и парковочного места для горожан, оставляющих машины у железнодорожной платформы. Семёнов поручил включить улицу Дарвина в план работ по капремонту на следующий год», – отметили в администрации.В микрорайоне Красная Заря также сделают удобные съезды по улице Вачевской и тротуар вдоль поля по той же улице, соединяющий две дороги.
Семёнов дал указание навести порядок с въездами во дворы на улицах Орджоникидзе и Кирова. Время и большегрузная техника сильно испортили асфальт. Там полностью заменят покрытия на отдельных участках.
Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.
Во дворах района Кузьмина-Южная-Фрунзе подрядчик должен будет поправить бордюрные камни там, где велось комплексное благоустройство территории.
Ресурсоснабжающая организация закрасит вандальные надписи на тепловых камерах. Также поручено напомнить собственникам объектов и предприятий, что фасады также должны быть чистыми и без незаконных рисунков. Дорожники продолжают убирать мусор и приводить в порядок остановки после вандализма.
Помимо этого, продолжаются уборка незаконной рекламы, покос травы и вывоз крупногабаритного мусора.
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Лора Луганская