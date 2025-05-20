В Павловском Посаде прошла энергичная зумба для «долголетов»

Видео: пресс-служба администрации г.о. Павловский Посад
19 мая в Городском парке Павловского Посада прошла энергичная зумба-сессия для представителей старшего поколения. Мероприятие собрало множество участников, которые с энтузиазмом приняли участие в танцевальной программе под ритмичную музыку, совмещая физическую активность с приятным досугом, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Особое внимание уделялось доступным и безопасным упражнениям, адаптированным для пожилых людей»
, — подчеркнула директор парка Ольга Петренко.
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Дайана Хусинова