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В Павловском Посаде прошла энергичная зумба для «долголетов»

Видео: пресс-служба администрации г.о. Павловский Посад

19 мая в Городском парке Павловского Посада прошла энергичная зумба-сессия для представителей старшего поколения. Мероприятие собрало множество участников, которые с энтузиазмом приняли участие в танцевальной программе под ритмичную музыку, совмещая физическую активность с приятным досугом, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
По словам организаторов, такие тренировки способствуют не только укреплению здоровья, но и расширяют возможности для социального общения, помогая пожилым людям сохранять бодрость духа и хорошее настроение.

«Особое внимание уделялось доступным и безопасным упражнениям, адаптированным для пожилых людей», — подчеркнула директор парка Ольга Петренко.

Участники выразили благодарность за организацию мероприятия и возможность провести время активно на свежем воздухе в кругу единомышленников.

Подобные занятия проходят в городском парке на регулярной основе и направлены на поддержание физической формы и общего самочувствия пожилых граждан.

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#подмосковье
20 мая отмечается Всемирный день пчел
20 мая 2025, 13:12

Фото: Министерство экологии и природопользования Московской области

20 мая во всём мире отмечается Всемирный день пчёл — памятная дата, учреждённая Генеральной Ассамблеей ООН в 2017 году по инициативе Словении. Праздник приурочен ко дню рождения словенского художника и пчеловода Антона Янши, одного из основоположников современного пчеловодства, родившегося в 1734 году, сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.
Цель даты — привлечение внимания к значению пчёл для экосистемы и необходимости их сохранения.

Министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин отметил, что пчёлы играют ключевую роль в поддержании биологического разнообразия.

«От них зависит существование так называемых энтомофильных видов, к числу которых относятся многие дикорастущие цветковые растения, в том числе и особо охраняемые в Подмосковье. Пчелы способствуют сохранению естественных биоценозов, при этом, на фоне сокращения численности диких насекомых-опылителей, их роль в этом процессе становится все более значимой», — подчеркнул министр.

В Красную книгу Московской области включены 18 видов из семейства настоящих пчёл. Всемирный день пчёл служит поводом напомнить об их экологической важности, а также о проблемах, с которыми сталкиваются опылители в условиях современной среды.

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#праздник
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В Московской области за неделю эвакуировали более 4 тысяч автомобилей
20 мая 2025, 13:01

Фото: Министерство экологии и природопользования Московской области

За прошедшую неделю в Подмосковье эвакуировали 4 099 автомобилей, нарушивших правила остановки и стоянки, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Количество перемещённых транспортных средств выросло на 777 по сравнению с предыдущей неделей.
Согласно данным Центра безопасности дорожного движения Подмосковья, наибольшее число эвакуаций зафиксировано в Мытищах — 346 автомобилей, Ленинском округе — 308, Химках — 291, Люберцах — 279 и Красногорске — 266.

В Минтрансе напомнили водителям о необходимости соблюдать правила парковки. В частности, запрещено оставлять автомобили на остановках общественного транспорта, перекрывать проезды, мешая движению спецтехники и машин экстренных служб. Также эвакуации подлежат автомобили, припаркованные под запрещающими знаками, в зоне, предназначенной для инвалидов (при отсутствии соответствующих документов), во втором ряду, на пешеходных переходах и менее чем в пяти метрах перед ними.

Информацию о местонахождении эвакуированного автомобиля можно получить по телефону 112 или через мобильное приложение «112 МО».

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#подмосковье
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Команда из Подмосковья выиграла Всероссийские соревнования по хоккею на траве
20 мая 2025, 12:32

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Юниорская сборная Подмосковья по хоккею на траве завоевала золотые медали всероссийского турнира «Юность России», сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Соревнования проходили в Крымске с 11 по 19 мая по круговой системе. Подмосковные спортсменки продемонстрировали уверенную игру, одержав победы во всех матчах. Общая разница мячей составила 57:2 в пользу команды Московской области.

По итогам турнира серебряные медали достались сборной Москвы, бронзу завоевали хоккеистки из Республики Татарстан.

Игроки команды-победителя также получили индивидуальные награды: Алена Ладышкина признана лучшим вратарем турнира, а Кристина Быкова — лучшим игроком.

Соревнования «Юность России» стали этапом отбора на VI Летнюю Спартакиаду молодежи по хоккею на траве, финал которой пройдет в Казани с 1 по 10 августа.

Турнир проводился в рамках реализации государственной программы «Развитие физической культуры и спорта» и объединил семь команд из различных регионов страны.

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Ветеринары Подмосковья готовят пострадавшего в ДТП под Истрой лосенка к операции
20 мая 2025, 12:15

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

18 мая в муниципальном округе Истра, в районе «Княжье Озеро», произошло дорожно-транспортное происшествие с участием детёныша лося. Животное попало под колёса легкового автомобиля.
Вечером 19 мая лосёнка доставили в ветеринарную клинику, специализирующуюся на лечении лошадей, где ему оказывают необходимую помощь. Транспортировка проходила под седацией, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Ситуация находится под контролем Государственной ветеринарной службы Московской области, подведомственной Министерству сельского хозяйства и продовольствия региона. По словам ветеринаров, спасшего лосёнка ласково называют Илюшей — за его силу и стойкость, проявленные в борьбе за жизнь.

При поступлении в клинику у животного было зафиксировано тяжёлое состояние: температура тела опустилась до 35 градусов, наблюдалась выраженная слабость. Ветеринары обработали раны, провели инфузионную терапию с использованием физраствора и витаминов. Утром 20 мая состояние лосёнка оценивается как стабильно удовлетворительное, на задние конечности наложен временный гипс.

Во второй половине дня планируется проведение операции по остеосинтезу — хирургическому восстановлению повреждённых костей. В дальнейшем лосёнка планируют перевезти в центр реабилитации диких животных «Лосиный остров».

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В подмосковном Ступино маршрут №16 теперь обслуживает новый автобус
20 мая 2025, 11:57

Фото: пресс-служба администрации г.о. Ступино

Маршрут №16 «Ступино – Алфимово» стал удобнее для пассажиров: теперь его обслуживает автобус среднего класса вместимости, выпущенный Курганским автобусным заводом. Ранее на линии работал транспорт меньшего размера, сообщает пресс-служба администрации городского округа Ступино.
Новый автобус рассчитан на 53 пассажира и оснащён стеклопакетами, современными системами безопасности, климат-контролем и видеонаблюдением. По отзывам жителей, поездки стали комфортнее и тише.

«Ранее, по просьбам жителей, совместно с администрацией мы запустили маршрут №16 "Ступино — Алфимово", который связывает отдаленные сельские населенные пункты с городом Ступино. Маршрут востребован, жители активно им пользуются», — отметил индивидуальный предприниматель, депутат окружного Совета депутатов Иван Осадчев.

Кроме того, по просьбам пассажиров добавлены дополнительные рейсы. На маршруте сохраняются все льготы, установленные законодательством Московской области.

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