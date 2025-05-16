В Павловском Посаде открыли сезон уличных рок-концертов

Дворец культуры «Павлово-Покровский» с возвращением тёплых дней открыл сезон уличных концертов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Павлово-Посадского городского округа.
На крыше ДК состоялось уже полюбившееся всем жителям мероприятие. Они пришли послушать рок-группы, насладиться хорошей погодой и благоприятной атмосферой.
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«Рок на крыше Дворца культуры «Павлово-Покровский» – это событие, которое привлекает внимание многих любителей музыки и культуры. Рок-музыка всегда была и остаётся одним из самых популярных жанров, способным объединить людей разных возрастов и культур. А концерты под открытым небом придают особую атмосферу и энергию мероприятию», – отметили в пресс-службе.Там добавили, что концерты молодых исполнителей продолжат радовать жителей городского округа весь летний сезона.
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Лора Луганская