Глава Павловского Посада Семёнов обсудил со студентами спорт и благоустройство

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.
Глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семёнов ответил на вопросы студентов местного техникума. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Как отметил Семёнов, ему приятно видеть, что ребята интересуются спортом и культурой. Он рассказал, как развиваются спортшколы, строятся новые площадки и зоны отдыха. Так, в техникуме тренируется сильная команда по мини-футболу, которой не хватило совсем немного очков, чтобы попасть во Всероссийскую лигу. Ребята не сдаются и нацелены на результат.
Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.
Обсуждали и такие вопросы, как строительство велодорожек, благоустройство дворов и общественных территорий. А студентка, отец которой сейчас находится в зоне спецоперации, спросила, как округ помогает тем, кто защищает Родину. Семёнов рассказал о регулярных гуманитарных поездках и заверил, что, если семье девушке требуется помощь, она её получит.
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Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.
Обсуждали и такие вопросы, как строительство велодорожек, благоустройство дворов и общественных территорий. А студентка, отец которой сейчас находится в зоне спецоперации, спросила, как округ помогает тем, кто защищает Родину. Семёнов рассказал о регулярных гуманитарных поездках и заверил, что, если семье девушке требуется помощь, она её получит.
«Я хотел донести до ребят одну важную мысль: путь каждого человека — это прежде всего его собственный выбор. Не нужно искать причины неудач вовне. Оглянитесь на себя, на свои действия и решения. Мы живем в стране возможностей, где важно не бояться идти вперед. Всё зависит от нас», – сказал Семёнов.По его словам, такие встречи убеждают, что у молодёжи есть стремление и силы двигаться вперёд.
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Лора Луганская