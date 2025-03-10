Международный женский день отметили во всех ДК Павлово-Посадского округа

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.
Праздничные мероприятия, посвящённые Международному женскому дню, провели во всех домах культуры Павлово-Посадского городского округа, празднование началось 6 марта и продолжалось все выходные, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Во всех ДК в эти дни чествовали женщин, который внесли вклад в развитие округа, жён м матерей участников СВЛ и просто представительниц прекрасного пола. Не стал исключением и Большедворский ДК, где организовали большой концерт, в котором приняли участие также артисты из ДК «Октябрь», — говорится в сообщении.Зрительниц концерта поздравили с праздником, пожелали крепкого здоровья и хорошего настроения.
«Пусть на лице всегда будет улыбка, в душе весна, пусть слова признательности звучат не только раз в году, а льются мелодией весь год», — сказала ведущая концерта Ольга Титова.Читайте также:
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