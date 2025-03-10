Международный женский день отметили во всех ДК Павлово-Посадского округа

Степень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро понедельника, 10 марта, составила четыре балла по десятибалльной шкале, при этом на одной федеральной трассе и 16 шоссе наблюдаются пробки при движении по направлению к Москве, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.