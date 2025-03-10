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Международный женский день отметили во всех ДК Павлово-Посадского округа

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Праздничные мероприятия, посвящённые Международному женскому дню, провели во всех домах культуры Павлово-Посадского городского округа, празднование началось 6 марта и продолжалось все выходные, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Во всех ДК в эти дни чествовали женщин, который внесли вклад в развитие округа, жён м матерей участников СВЛ и просто представительниц прекрасного пола. Не стал исключением и Большедворский ДК, где организовали большой концерт, в котором приняли участие также артисты из ДК «Октябрь», — говорится в сообщении.
Зрительниц концерта поздравили с праздником, пожелали крепкого здоровья и хорошего настроения.

«Пусть на лице всегда будет улыбка, в душе весна, пусть слова признательности звучат не только раз в году, а льются мелодией весь год», — сказала ведущая концерта Ольга Титова.
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В Подмосковье за неделю расселили из аварийного жилья 130 человек
10 марта 2025, 10:35

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

130 человек расселили из 56 помещений в аварийных домах в двенадцати округах Московской области на минувшей неделе, сообщает пресс-служба регионального министерства строительного комплекса.
«Расселения провели в округах Мытищи, Балашиха, Шатура, Волоколамский, Солнечногорск, Егорьевск, Сергиево-Посадский, Истра, Пушкинский, Одинцовский и Кашира. Общая площадь расселённых аварийных помещений составила около 2,2 тыс. квадратных метров», — говорится в сообщении.
Расселение проводится в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Переселенцы получили квартиры в новостройках, а также приобретённые для этих целей окружными администрациями квартиры на вторичном рынке жилья, а части переселенцев была выплачена выкупная стоимость.

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В подмосковных МФЦ проведут бесплатные консультации по мемориальных услугам
10 марта 2025, 10:18

Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

Бесплатные выездные консультации по вопросам похоронного дела и погребения будут проводить в период с 10 по 14 марта в офисах МЦФ Московской области специалисты Центра мемориальных услуг, сообщает пресс-служба регионального министерства государственного управления, информационных технологий и связи.
«Специалисты Центра мемориальных услуг расскажут об оформлении удостоверения о захоронении, о получении соцпособия, об оформлении необходимых документов через региональный портал госуслуг и пр.», — говорится в сообщении.
Консультации будут проходить 10 марта в Электростали (улица Победы, дом №15, корпус 3), 11 марта в Домодедове (Советская улица, дом №19, корпус 1), 12 марта в Дубне (Станционная улица, дом №32), 13 марта в Егорьевске (улица Карла Маркса. Дом №25/19) и 14 марта в Лобне (улица Ленина, дом №21).

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В Красногорске продолжается строительство ЖК «Ильинойс»
10 марта 2025, 10:02

В подмосковном Красногорске продолжается строительство жилого комплекса «Ильинойс», за реализацию проекта отвечает ГК «Гранель». В рамках комплекса предусмотрена необходимая инфраструктура, включая детские сады и школы.
По государственной программе уже построен детский сад на 250 мест, в дальнейшем планируется возведение еще одного сада на 200 мест и реконструкция учебного блока гимназии № 7, рассчитанного на 975 учеников, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

В настоящее время застройщик возводит жилой дом № 2, который включает два корпуса.

Жилой дом № 2 рассчитан на 1637 квартир и оснащен подземной парковкой на 235 мест. Общая площадь здания превышает 100 тысяч кв. метров. На первом этаже разместятся объекты торговли и социальной инфраструктуры, включая аптеку, супермаркет и социальное учреждение.

В жилом доме № 1 в новые квартиры переедут 1058 семей. Все здания ЖК «Ильинойс» будут иметь высоту от 23 до 24 этажей, теплоснабжение обеспечит собственная котельная. Комплекс относится к классу энергоэффективности «А».

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Загруженность подмосковных дорог утром 10 марта составила четыре балла
10 марта 2025, 10:01

Степень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро понедельника, 10 марта, составила четыре балла по десятибалльной шкале, при этом на одной федеральной трассе и 16 шоссе наблюдаются пробки при движении по направлению к Москве, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Сложности с проездом в сторону столицы отмечаются на трассе М-9 «Балтия», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Варшавское, Симферопольское, Каширское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское, Осташковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.
Всего на дороги Подмосковья сегодня утром выехали свыше 995 тысяч машин, что на полтора процента больше, чем в среднем в прошлом месяце.

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В десяти округах Подмосковья отремонтировали дорожные ограждения
10 марта 2025, 09:47

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Перильные, барьерные и тросовые ограждения отремонтировали специалисты Мосавтодора на региональных дорогах в десяти подмосковных округах, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Ограждения привели в порядок на улице Ленина в городе Лосино-Петровский, на Борисовском шоссе и улице Ворошилова в Серпухове, на улице Семенюка в Дмитрове, на улице Московская во Фрязине, Лихачёвском проспекте в Долгопрудном, на Дзержинском шоссе в Котельниках и на улице Гагарина в Жуковском», — говорится в сообщении.
Кроме того, ограждения починили на Осташковском шоссе в мытищинской деревне Пирогово, на Южном обходе Подольска и на 45-м километре Каширского шоссе в округе Домодедово.

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