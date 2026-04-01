Глава Павловского Посада Семёнов вручил первые паспорта 13 жителям округа

01 апреля 2026, 14:00

Торжественное вручение первых паспортов провели для 13 четырнадцатилетних жителей Павлово-Посадского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Мероприятие состоялось в парке «Дубрава». Главный документ ребята получили из рук главы округа Дениса Семёнова. Он также сказал юным гражданам напутственные слова.





«Вы — будущее нашего округа, и я искренне верю в каждого из вас! Не бойтесь мечтать и идти к своей цели, даже когда трудно. Всё самое интересное — впереди. Любите Родину. Наш Павлово-Посадский округ, наш Электрогорск — это ваш дом. Гордитесь им и делайте его лучше. Достигайте высот», — пожелал собравшимся Семёнов.