Хлебозавод Павловского Посада нарастил производство
На хлебозаводе Павловского Посада открыли новую производственную линию. Благодаря этому удалось увеличить выпуск продукции. Предприятие посетил глава округа Денис Семёнов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Семёнов отметил, что развитие завода гарантирует сотрудникам стабильность, покупателям — неизменное качество хлеба.
«На встрече с коллективом завода глава округа рассказал о ключевых достижениях за последние пять лет и о планах на текущий год. Он упомянул, в частости, работу по сбору гуманитарной помощи, постройку двух школ и капитальный ремонт, проведённый в шести школах и трёх детских садах, модернизацию медучреждений и стадионов, а также создание новых зон отдыха, благоустройство дворов и пр.», — говорится в сообщении.Денис Семёнов подчеркнул, что все эти достижения стали возможными благодаря командной работе властей разных уровней.