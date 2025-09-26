В «Доме Широкова» проходит выставка художника из Павловского Посада Абрамова
В выставочном зале «Дом Широкова» в Павлово-Посадском городском округе работает выставка самодеятельного художника Александра Абрамова «Путешествуя по России». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Александр Сергеевич родом из Павловского Посада. Окончил школу художников-оформителей в Свердловске, Московский текстильный институт и заочный Народный университет искусств им. Крупской. Работал на заводе «Экситон».
В экспозиции – более 20 работ, выполненных в живописной технике и в технике линогравюры. Их отличают сдержанный колорит и насыщенные тона. На картинах – натюрморты, пейзажи, силуэты с натуры.
Выставка работает до 9 ноября по адресу: Павловский Посад, площадь Революции, 9 (выставочный зал «Дом Широкова»).
Дополнительная информация доступна на сайте или по телефону +7 (496) 432-05-59.
