Производство гофрокартона в Павловском Посаде провело семейную экскурсию
Павлово-Посадский Гофрокомбинат провёл семейную экскурсию для участников СВО и их семей. Мероприятие сочетало образовательный формат и интерактивные игры, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Гости понаблюдали за производством гофрокартона, узнали о главных этапах технологического цикла, оценили масштабы и сложность производственных процессов.
«Рады видеть заинтересованных людей на предприятии, благодарны за доверие к нашему производству. Мы ставим образовательный компонент в одном ряду с заботой о сотрудниках и их семьях», - отметила руководитель по маркетингу Павлово-Посадского Гофрокомбината.
Экскурсанты посмотрели общую презентацию в учебном классе, посетили производственно-складской комплекс, поучаствовали в интерактивных играх, связанных с производственным процессом. Программу мероприятия дополнили игры, угощение и вручение подарков всем гостям.
Читайте также: