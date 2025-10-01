Производство гофрокартона в Павловском Посаде провело семейную экскурсию

01 октября 2025, 17:12

Фото: пресс-служба Гофрокомбината

Павлово-Посадский Гофрокомбинат провёл семейную экскурсию для участников СВО и их семей. Мероприятие сочетало образовательный формат и интерактивные игры, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.





Гости понаблюдали за производством гофрокартона, узнали о главных этапах технологического цикла, оценили масштабы и сложность производственных процессов.

«Рады видеть заинтересованных людей на предприятии, благодарны за доверие к нашему производству. Мы ставим образовательный компонент в одном ряду с заботой о сотрудниках и их семьях», - отметила руководитель по маркетингу Павлово-Посадского Гофрокомбината.