Глава Павловского Посада Семёнов провёл рабочий объезд территории округа

16 октября 2025, 12:57

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Рабочий объезд территории провёл глава Павлово-Посадского округа Денис Семёнов, он рассмотрел ряд актуальных проблем и дал распоряжения по их решению. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





В частности, Денис Семёнов распорядился максимально оперативно восстановить отопление в здании музыкальной школы, нарушенное из-за инцидента в ходе работ Мособлводоканала. Глава региона также проверил, как идёт восстановление дорожной сети.





«Дороги отсыпают асфальтовой крошкой. Сейчас работы уже выполнены на улицах Дмитрия Донского и Славянской, а в ближайшее время начнётся благоустройство Песчаной улицы», — говорится в сообщении.