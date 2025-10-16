В Люберцах открыли парк и мост «Дружба»
Парк и мост «Дружба» через озеро Чёрное открыли в Люберцах. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Благоустройство зоны, находящейся на границе с Москвой, проводилось совместными усилиями столицы и Подмосковья.
«Теперь у жителей Люберец и Москвы есть общее комфортное пространство для прогулок и отдыха, а путь из микрорайона Зенино до метро Некрасовка стал быстрее на 15 минут», — написал Андрей Воробьёв в своём Telegram-канале.Он также сообщил, что длина моста составляет около 600 метров. Конструкция оборудована подсветкой. А в парке создали круговой маршрут для пешеходов и велосипедистов. Кроме того, там установили спортивные и детские площадки, амфитеатры, деревянные настилы, оборудовали зоны для пикников.