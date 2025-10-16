В Люберцах открыли парк и мост «Дружба»

16 октября 2025, 13:21

оригинал Фото: ТГ-канал Андрея Воробьёва @vorobiev_live

Парк и мост «Дружба» через озеро Чёрное открыли в Люберцах. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.





Благоустройство зоны, находящейся на границе с Москвой, проводилось совместными усилиями столицы и Подмосковья.





«Теперь у жителей Люберец и Москвы есть общее комфортное пространство для прогулок и отдыха, а путь из микрорайона Зенино до метро Некрасовка стал быстрее на 15 минут», — написал Андрей Воробьёв в своём Telegram-канале.