Глава Павловского Посада Семёнов провёл выездной осмотр по жалобам жителей
Глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семёнов вместе с коллегами провёл выездной осмотр территорий округа. Целью было лично оценить ход работ и определить проблемные участки, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Глава округа посетил семью погибшего героя, которой выделили земельный участок по программе поддержки многодетных семей. Семья столкнулась с трудностями при подключении газа и обратилась за помощью. Семёнов вместе с представителем Мособлгаза взял вопрос под личный контроль. Уже в ближайшее время начнутся строительно-монтажные работы», – рассказали в администрации.Реагируя на жалобы жителей, Семёнов также посетил ул. Вокзальную, где игровой комплекс у памятника Неизвестному солдату пришел в негодность и стал местом распития алкоголя. Коммунальщикам поручено демонтировать площадку и привести территорию в порядок. Позже на этом месте создадут безопасное общественное пространство.
Продолжается благоустройство сквера на месте бывшего долгостроя ТЦ «Павловский пассаж». Как убедился Семёнов, работы ведутся по графику.
Активно идёт благоустройство центрального кладбища. В дальнейшем там планируют озеленение и установку скульптурной композиции в память о погибших защитниках Родины.
Жители Филимонова обеспокоены затянувшимся ремонтом дороги вдоль стадиона и дома на ул. 1 Мая. Глава округа поручил подрядчику ускорить работы.
Как отметил Семёнов, подобные выезды позволяют получить точную информацию о текущем состоянии дел и оперативно реагировать на проблемы жителей.