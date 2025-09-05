В школах и домах культуры Павловского Посада почтили память жертв терроризма

05 сентября 2025, 19:41

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.

В Павлово-Посадском городском округе отметили День солидарности в борьбе с терроризмом, вспоминая трагические события в Беслане и «Крокус Сити Холле». Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.





Тематические мероприятия прошли во всех образовательных учреждениях и учреждениях культуры. Так, в Доме культуры «Евсеевский» организовали «Добрую почту». Дети написали письма в будущее, выбирая вместо страха и злобы мир и надежду на лучшее. В ДК «Павлово-Покровский» ученики школы №13 приняли участие в акции «Голубь мира».



Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.





«А в школе №14 Электрогорска прошла памятная линейка, где вспомнили жертв теракта в Беслане. На неё пришли председатель Совета депутатов Павлово-Посадского городского округа Роман Тикунов, ветераны СВО, педагоги и школьники. Присутствующие говорили о важности внимательного отношения друг к другу и к окружающему миру», – рассказали в пресс-службе.