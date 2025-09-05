В парке Павловского Посада показали цирковые и танцевальные номера
Акробатическая студия «Пируэт» организовала в городском парке Павловского Посада выступление с цирковыми и хореографическими номерами. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
«На одной сцене собрались лучшие танцевальные коллективы города. Среди приглашённых гостей были хореографический коллектив «Магнолия», шоу-группа Jackson Street, студия чирлидинга Dream Team и коллектив современного танца «Колибри», – отметили в пресс-службе.
Зрителям продемонстрировали разнообразие жанров и направлений – от классической хореографии до современных танцевальных номеров. Яркие костюмы, сложные элементы и захватывающая музыка создали в парке праздничную атмосферу.