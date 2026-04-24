Глава Павловского Посада Семёнов вручил паспорта 16 юным жителям округа
Церемония вручения первых паспортов состоялась в администрации Павлово-Посадского городского округа в четверг, 23 апреля. Об этом сообщает муниципальная пресс-служба.
Главный документ гражданина получили из рук главы округа Дениса Семёнова 16 ребят.
«Я помню, как сам получал свой первый паспорт — гордость, волнение, ощущение, что теперь ты по-настоящему взрослый. Уверен, сегодня наши ребята испытали те же чувства. Получить паспорт — это не просто формальность. Это честь быть гражданином великой страны и большая ответственность», — сказал Денис Семёнов.Он добавил, что теперь у юных граждан есть не только права, но и обязанности — перед близкими, родным городом и Россией, и пожелал им ставить перед собой высокие цели и достигать их.