Строительство детсада на 245 мест в Одинцове завершат в июне

24 апреля 2026, 14:35

оригинал Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Детский сад, рассчитанный на 245 воспитанников, строят в составе жилого комплекса «Союзный» в Одинцове. Сейчас готовность объекта достигла 80%. Сдать его в эксплуатацию планируют в июне. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.





Общая площадь здания составляет около 3 900 квадратных метров.





«В настоявшее время строители монтируют внутренние инженерные системы, занимаются отделкой помещений и благоустройством прилегающей территории», — говорится в сообщении.