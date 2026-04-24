Строительство детсада на 245 мест в Одинцове завершат в июне
Детский сад, рассчитанный на 245 воспитанников, строят в составе жилого комплекса «Союзный» в Одинцове. Сейчас готовность объекта достигла 80%. Сдать его в эксплуатацию планируют в июне. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
Общая площадь здания составляет около 3 900 квадратных метров.
«В настоявшее время строители монтируют внутренние инженерные системы, занимаются отделкой помещений и благоустройством прилегающей территории», — говорится в сообщении.В детском саду предусмотрены помещения для групп со своими игровыми, спальнями, раздевалками и санузлами, физкультурный и музыкальный залы, кружковые, пищеблок и медпункт, а в зоне для прогулок — игровые элементы.