В Рошале пройдет финал фестиваля «Театральная планета»
С 2 по 5 апреля в доме культуры имени А.А. Косякова в Рошале состоится финал Всероссийского фестиваля театрального искусства «Творческая лаборатория «Театральная планета». Мероприятие объединит детские, юношеские и молодежные театральные коллективы, сообщает сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.
Партнером фестиваля выступает проект «Театральный поединок». По итогам отборочного этапа в финал вышли 51 коллектив. Участники представят свои лучшие постановки, а также смогут обменяться творческим опытом.
Организаторы подготовили насыщенную программу. Помимо показов спектаклей, запланированы мастер-классы и творческие встречи. Своим опытом поделятся преподаватель Московского государственного театрального колледжа имени Л.А. Филатова Олег Мазуров, а также режиссеры и актеры театра и кино. Автор и руководитель проекта «Театральный поединок» Максим Драченин проведет для участников мастер-класс по актерской импровизации.
