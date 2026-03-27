У недобросовестного предпринимателя из Мытищ изъяли более 540 литров алкоголя

27 марта 2026, 09:15

Серьёзные недочёты в работе одного из магазинов обнаружили в ходе внеплановой проверки сотрудники управления потребительского рынка и услуг администрации городского округа Мытищи. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.





В общей сложности проверяющие выявили в торговой точке, расположенной по адресу: Новомытищинский проспект, дом №23/7, восемь нарушений, в число которых вошли реализация крепкого алкоголя без лицензии, продажа пива в зоне ограничений медицинской организации, отсутствие уголка потребителя и пр.





«Полицейские составили протоколы об административных нарушениях и изъяли свыше 540 литров спиртных напитков», — говорится в сообщении.