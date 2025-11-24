В Подольске прошёл масштабный чемпионат по кобудо

На татами вышли около 260 участников из Подольска, Москвы, Санкт-Петербурга, а также из регионов — Саратовской, Владимирской, Рязанской, Орловской и Московской областей. Соревнования были открыты для спортсменов от 10 лет и старше, с разделением по возрасту и весу.



Программа включала четыре дисциплины. В ниппон кэмпо атлеты в полном защитном комплекте демонстрировали ударную и бросковую технику. Нунчаку-бои отличились зрелищностью: участники показывали серию из перехватов и ударов.



В тайхо-дзюцу спортсмены выполняли комплексы самообороны, а в ката кобудо — гимнастические связки с традиционным восточным оружием. Каждый поединок длился не более полутора минут.



В ката применяются более десяти видов тренировочного оружия: бо, танфа, камы, саи, нунчаки, а также японское весло — эку.



Победителям и призёрам вручили медали и дипломы. Итоговый протокол соревнований опубликуют через неделю.

