Глава подмосковного Минздрава Забелин предупредил об опасности открытых окон

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Жители Подмосковья с приходом тепла открывают окна, чтобы наполнить квартиры весенним воздухом. Однако нельзя забывать, что окна – источник повышенной опасности в квартире, напомнил зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.