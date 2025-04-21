Глава подмосковного Минздрава Забелин предупредил об опасности открытых окон

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Жители Подмосковья с приходом тепла открывают окна, чтобы наполнить квартиры весенним воздухом. Однако нельзя забывать, что окна – источник повышенной опасности в квартире, напомнил зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
«Выпадение из окна грозит человеку тяжелейшими травмами и даже летальным исходом. Поэтому необходимо соблюдать правила безопасности, особенно это касается детей. По статистике почти во всех трагических случаях они сами забирались на подоконник по различным предметам мебели. Желание посмотреть, что за окном, что-то бросить или сделать опасное селфи могут привести к непоправимому», – написал Забелин в своём ТГ-канале.Он подчеркнул, что крепления москитных сеток не рассчитаны на вес ребёнка. Форточку можно открывать только на несколько сантиметров, пользуясь ограничителями. Другой вариант - установить блокирующий замок.
Также нужно убедиться, что на подоконник нельзя взобраться по различным предметам мебели. Но самое главное – нельзя оставлять детей у открытого окна и позволять им сидеть на подоконнике, заключил Забелин.
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Лора Луганская