На конференции офтальмологов в Центре Рошаля впервые прошла уникальная операция

Люди нынешнего поколения чаще страдают от хронического стресса, так как на них давят социальные сети, избыток выбора и завышенные ожидания от самих себя. Об этом заявила профессор кафедры педагогики и медицинской психологии Сеченовского университета, психолог Мария Киселева. По ее словам, проблемы прошлых веков не оставляли человеку времени на рефлексию.