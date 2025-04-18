На конференции офтальмологов в Центре Рошаля впервые прошла уникальная операция

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Более 300 участников из Московской области и других регионов страны собрала первая научно-практическая конференция «Взгляд в будущее. Детская офтальмология сегодня 2025». К ней также подключились более 500 участников в режиме онлайн. Конференция прошла на базе Детского клинического центра им. Л.М. Рошаля, сообщили в пресс-службе клиники.
На торжественном открытии участников приветствовал зампред правительства – министр здравоохранения Подмосковья Максим Забелин.
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«Врачи не только поделились опытом на пленарных заседаниях, но и полностью погрузились в операционную посредством прямой трансляции. В рамках «Живой хирургии» медики центра впервые в стране провели операцию по удалению врождённой катаракты у ребёнка с помощью специальной хирургической экосистемы-катарального комплекса под Vision suit», – сообщили в пресс-службе ДКЦ.Там пояснили, что эта система позволяет использовать 3D-изображение и не требует микроскопа. Во время хирургического вмешательства пациенту имплантировали искусственный хрусталик с усовершенствованной фокусировкой, который называется EDOF.
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Лора Луганская