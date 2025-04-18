На донорскую акцию в Доме правительства Подмосковья пришли более 150 сотрудников

Фото: пресс-служба Минздрава МО
В Доме правительства Московской области состоялась донорская акция ко Дню донора в России. В течение дня все желающие могли сдать кровь, сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
«В акции приняли участие 153 сотрудника. Было собрано около 50 литров крови. В регионе очень активное донорское движение. Всего с начала года в области удалось собрать более 20 тонн крови, а донорами стали порядка 29 тыс. человек. При этом в основном донации проводятся безвозмездно», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.Кровь и её компоненты необходимы пациентам с тяжёлыми травмами, ожогами, онкологическими заболеваниями, пострадавшим в автоавариях и новорождённым с патологиями.
В ведомстве напомнили, что Московский областной центр крови принимает доноров без выходных с 8 до 14 часов по адресу: Москва, ул. Металлургов, 37А.
Полный список учреждений Службы крови Московской области можно найти на сайте. Телефон координационного центра донорства крови - 8-495-305-77-00.
День донора отмечается в России 20 апреля.
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Лора Луганская