Глава подмосковной полиции Пауков поздравил сотрудников органов внутренних дел

10 ноября 2025, 11:33

оригинал Фото: Виктор Пауков (пресс-служба ГУ МВД РФ по МО)

Общество предъявляет сегодня к полиции самые высокие требования. Об этом заявил начальник Главного управления МВД России по Московской области Виктор Пауков, поздравляя коллег и ветеранов с Днём сотрудника органов внутренних дел России.





Этот день объединяет людей непростой и почётной профессии, тех, кто отдаёт силы, знания, а иногда и жизнь во имя защиты правопорядка, спокойствия и безопасности граждан.

«Сегодня общество предъявляет к нам самые высокие требования. Заслужить высокое доверие и удержать его на должном уровне мы можем только ответственным отношением к делу, вниманием и отзывчивостью к проблемам каждого, грамотной и профессиональной работой», – отметил генерал-лейтенанта полиции.

«Убеждён, что вы в полной мере осознаёте ответственность, возложенную на органы внутренних дел в регионах, и достойно выполните поставленную задачу. Мы отдаём дань глубокого уважения нашим товарищам, погибшим при выполнении служебных обязанностей, склоняем головы перед их подвигом, бережно храним светлую память о героях, заботимся об их семьях», – добавил руководитель подмосковного главка МВД.