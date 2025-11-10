Глава подмосковной полиции Пауков поздравил сотрудников органов внутренних дел
Общество предъявляет сегодня к полиции самые высокие требования. Об этом заявил начальник Главного управления МВД России по Московской области Виктор Пауков, поздравляя коллег и ветеранов с Днём сотрудника органов внутренних дел России.
Этот день объединяет людей непростой и почётной профессии, тех, кто отдаёт силы, знания, а иногда и жизнь во имя защиты правопорядка, спокойствия и безопасности граждан.
«Сегодня общество предъявляет к нам самые высокие требования. Заслужить высокое доверие и удержать его на должном уровне мы можем только ответственным отношением к делу, вниманием и отзывчивостью к проблемам каждого, грамотной и профессиональной работой», – отметил генерал-лейтенанта полиции.По словам Паукова, в условиях современных вызовов и угроз подмосковные правоохранители успешно решают задачи по охране общественного порядка, обеспечению экономической безопасности, противодействию коррупции, экстремизму и незаконному обороту наркотиков.
В числе приоритетных направлений деятельности он назвал борьбу с киберпреступностью, пресечение каналов нелегальной миграции, предупреждение правонарушений среди несовершеннолетних. Отдельные слова благодарности Виктор Пауков адресовал личному составу, выполняющему задачи в особых условиях – на Северном Кавказе и в зоне проведения спецоперации.
«Убеждён, что вы в полной мере осознаёте ответственность, возложенную на органы внутренних дел в регионах, и достойно выполните поставленную задачу. Мы отдаём дань глубокого уважения нашим товарищам, погибшим при выполнении служебных обязанностей, склоняем головы перед их подвигом, бережно храним светлую память о героях, заботимся об их семьях», – добавил руководитель подмосковного главка МВД.Он пожелал сотрудникам региональной полиции крепкого здоровья, счастья, благополучия, профессиональных успехов и всего самого доброго.