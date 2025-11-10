Достижения.рф

В центре Москвы приезжий устроил кровавую расправу из-за жалобы жены

В Москве задержали подозреваемого в нападении на официанта и прохожего
Фото: Istock/Yingko

В Москве полиция задержала мужчину, который ранил ножом двух человек на Арбате. По информации столичного главка МВД, инцидент произошёл у ресторана.



В результате нападения пострадали 25-летний официант и 22-летний прохожий, пытавшийся его защитить. Официант получил тяжкие ножевые ранения, второму пострадавшему помощь оказали на месте.

Подозреваемого задержали у станции МЦД «Лужники». Им оказался 24-летний приезжий. В ведомстве сообщили, что на преступление мужчину толкнула жалоба его жены, работавшей в ресторане. Он приехал к заведению, вызвал официанта и нанёс ему несколько ударов ножом. Прохожий, который вмешался, также получил ранения.

Полиция возбудила уголовное дело, санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы. Суд заключил фигуранта под стражу.

Ольга Щелокова

