В центре Москвы приезжий устроил кровавую расправу из-за жалобы жены

10 ноября 2025, 11:28

В Москве задержали подозреваемого в нападении на официанта и прохожего

Фото: Istock/Yingko

В Москве полиция задержала мужчину, который ранил ножом двух человек на Арбате. По информации столичного главка МВД, инцидент произошёл у ресторана.