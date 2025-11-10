Подмосковный инспектор ДПС спас беременную женщину в критическом состоянии

10 ноября 2025, 09:30

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

Беременную женщину, находящуюся в критическом состоянии, помог доставить в роддом инспектор ДПС из Подмосковья Игорь Майоров. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.





На 38-м километре дублёра Егорьевского шоссе за помощью к инспектору обратился один из водителей. Он рассказал, что его жена на седьмом месяце беременности и у неё начались преждевременные схватки, а из-за пробок они могут не успеть в родильный дом.





«Полицейский немедленно посадил женщину в служебную машину, включил мигалку и сирену и оперативно довёз свою пассажирку до медучреждения», — говорится в сообщении.