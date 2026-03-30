Глава Подольска Артамонов наградил бойцов ОМОНа «Русич»

30 марта 2026, 14:20

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск

Глава Подольска Григорий Артамонов встретился с бойцами ОМОНа «Русич» и поздравил с 10-летием со дня образования Росгвардии. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.





Он поблагодарил силовиков за службу и вручил им награды.

«Это люди, на которых держится безопасность. Каждый день – ответственность, дисциплина и готовность действовать в самых сложных условиях. Отдельные слова признательности Артамонов высказал за выполнение задач в зоне спецоперации»,–отметили в пресс-службе.