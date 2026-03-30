Глава Подольска Артамонов наградил бойцов ОМОНа «Русич»
Глава Подольска Григорий Артамонов встретился с бойцами ОМОНа «Русич» и поздравил с 10-летием со дня образования Росгвардии. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Он поблагодарил силовиков за службу и вручил им награды.
«Это люди, на которых держится безопасность. Каждый день – ответственность, дисциплина и готовность действовать в самых сложных условиях. Отдельные слова признательности Артамонов высказал за выполнение задач в зоне спецоперации»,–отметили в пресс-службе.Глава муниципалитета похнакомился с тем, как устроена база, где тренируются бойцы, осмотрел технику. Особенно впечатлил интерактивный тир – современная и безопасная площадка с широкими возможностями для подготовки.
В ближайшее время в подразделении планируют развивать направление беспилотников. Уже договорились о взаимодействии и поддержке со стороны округа.
Отдельно обсудили работу с молодёжью. Планируется активнее привлекать к совместным мероприятиям учеников кадетских классов и юнармейцев, проводить встречи, объяснять, как устроена служба ОМОНа.