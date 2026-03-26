Подольской балетной студии присвоили почётное звание

26 марта 2026, 15:00

Звание «Заслуженный коллектив народного творчества Российской Федерации» присвоили балетной студии Подольска «Синяя птица». Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Студия открылась в 1993 году. Ей руководит заслуженный работник культуры России и Московской области Елена Морозова. Вручение свидетельства о присвоении почётного звания состоялось 25 марта.





«От всего сердца поздравляю юных артистов, их родителей и педагогов с этим выдающимся достижением! Ваш труд приносит славу не только студии, но и всему округу», — сказал глава Подольска Григорий Артамонов.