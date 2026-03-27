Старшеклассники Гимназии имени Подольских курсантов приняли делегацию из Китая

27 марта 2026, 22:59

Гимназия имени Подольских курсантов приняла гостей из китайской провинции Цзянсу, рассказали в пресс-службе администрации городского округа. Образовательное событие прошло в рамках международного сотрудничества «Московская область: Языки за мир и дружбу».





В состав делегации вошли исполнительный директор Международной технологической школы АChinese мисс Чжоу Миньюэ и представитель школы Динара Капова. Со стороны городского округа Подольск гостей сопровождали председатель комитета по образованию, руководители информационно-методического центра и директора нескольких школ округа.



В академическом корпусе гимназии делегацию приветствовал фольклорный ансамбль «Лоскуток» в народных костюмах хлебом-солью и старинными песнями. Для гостей устроили экскурсии по школьным музеям. Старшеклассники провели их на китайском языке. Гости посетили Музей Подольских курсантов, Музей этнографии и русского быта, где для них организовали мастер-класс по изготовлению куклы-оберега и знакомство с народными промыслами.

«Я два года изучаю китайский язык и сегодня впервые применила свои знания на практике – провела экскурсию по школьному музею для носителей языка. Для меня это колоссальная возможность потренироваться и соприкоснуться с культурой. Наша страна начала активно сотрудничать с КНР, и я хочу связать с этим свою будущую профессию. Самое сложное в языке – это тона, а вот иероглифы писать не так трудно», – поделилась ученица десятого класса Таисия Скрипунова.