Депутат из Подольска Исаев отправил фуру с продовольствием участникам СВО

Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск
Подольский депутат Евгений Исаев отправил фуру с очередной партией гуманитарной помощи бойцам 1-й Славянской бригады в зону СВО. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
В составе груза – более 5 тыс. банок консервов и свыше14 тыс. бутылок горной питьевой воды.
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«Отправил очередную машину с гуманитарной помощью нашим бойцам, выполняющим боевые задачи в зоне проведения спецоперации. Считаю, что помощь бойцам СВО является гражданским долгом каждого из нас», – сказал Исаев.Депутат регулярно передаёт крупные партии консервов и воду. На собственные средства Исаев приобрёл и передал ноутбук для работы с БПЛА, два квадрокоптера МAVIC и многое другое. В рамках проекта «Подольск – передовой» он не раз присоединялся к акции по сбору гуманитарной помощи.
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Лора Луганская