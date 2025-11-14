Пешеходный переход в Подольске оборудовали инновационной подсветкой
Переход на проспекте Ленина у остановки «Красная горка» в Подольске оборудовали проекционной дорожной разметкой с подсветкой. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Светодиодные проекторы с цветными фильтрами создают яркий световой луч, который повторяет разметку пешеходного перехода — привычную зебру. Благодаря этому переход хорошо видно не только днем, но и в условиях недостаточной освещенности. Увидеть на переходе человека водитель теперь сможет с расстояния 100-150 метров», — говорится в сообщении.Проекционную разметку устанавливают на участках рядом с различными социальными объектами, в первую очередь — вблизи школ.