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Глава Подольска Артамонов помог ветерану Великой Отечественной войны получить медпомощь

Григорий Артамонов помог ветерану Великой Отечественной войны получить медпомощь
Григорий Артамонов и Сергей Косов (фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск)

Григорий Артамонов и Сергей Косов (фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск)

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов организовал полное медицинское обследование для ветерана Великой Отечественной войны Сергея Косова и подарил ему современный слуховой аппарат. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
«Навестил нашего ветерана Сергея Тимофеевича Косова – человека удивительной судьбы и с крепким характером. Во время нашей прошлой встречи договорились уделить внимание его здоровью. Организовали для Сергея Тимофеевича полное медицинское обследование, включая консультации всех необходимых профильных специалистов. Также вместе с партией «Единая Россия» исполнил его просьбу – передал современный слуховой аппарат, который, уверен, сделает повседневную жизнь комфортнее, подарит больше радости общения с близкими», – отметил Артамонов.
Сергей Косов (фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск)

Жизнь ветерана является ярким примером мужества и настоящего патриотизма. Косов ушёл на фронт в 17-летнем возрасте, а домой вернулся только в 1950 году. В мирной жизни Сергей Тимофеевич окончил физико-математический институт, после чего до самой пенсии работал в конструкторском бюро точного машиностроения в Климовске, где возглавлял один из отделов. Косов женат уже более 70 лет. В их большой семье подрастают четверо правнуков. Ветеран, несмотря на преклонный возраст, сохраняет бодрость духа и жизненную энергию.

Сергей Косов с женой (фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск)

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В Подольске в этом году благоустроят три сквера, лесопарк и набережную

Глава Подольска Артамонов представил губернатору ключевые направления работ в округе
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В Подольске в этом году благоустроят три сквера, лесопарк и набережную
29 марта 2025, 17:22

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

В этом году в Подольске благоустроят три сквера и лесопарк, завершат проекты на набережной и в парке, а также благоустроят другие общественные территории. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Создаём комфорт в каждом уголке Подольска – вместе с вами и для вас. В 2025-м планируем ещё больший объём работ, в том числе благоустроим лесопарк «Берёзки», скверы Пушкина, Папирова, Спасателей, территорию на улице Юбилейной. Завершим двухгодичные проекты на набережной реки Пахры и в парке «Дубрава», – сообщил глава г.о. Подольск Григорий Артамонов.
Глава округа добавил, что программы благоустройства территорий реализуются при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьёва с опорой на запросы жителей.

Напомним, что в прошлом году в округе были комплексно обновлены придомовые территории, модернизированы детские площадки и обустроены народные тропы. Также завершено благоустройство Певческого поля, лесопарковой зоны на Высотной улице и сквера Поколений со стелой трудовой доблести.

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В Подольске 600 семей переселят из аварийных домов в новое комфортабельное жильё
29 марта 2025, 11:19

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

В Подольске 600 семей переселят из аварийного жилья в новые комфортабельные дома. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
В микрорайоне Климовск начали возводить новостройку, ещё один дом планируют построить в микрорайоне Ново-Сырово. Власти округа делают всё возможное для обеспечения каждого жителя пространством уюта, тепла и безопасности.

«В 2024 году 194 жителей округа переехали в новое жильё из аварийного. Для них построили комфортабельный дом на улице Плещеевской по программе главы региона Андрея Воробьёва. На этом не останавливаемся. В ближайшие год-два ещё сотни людей получат возможность жить в достойных условиях. И это только начало — уже строим дома для ещё 600 семей, чтобы как можно больше людей смогли жить в достойных условиях. Приступили к возведению новостроек на улице Южный посёлок в Климовске, в скором времени начнём строительство ещё одной многоэтажки на улице Банной», – сообщил глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Также в прошлом году 131 многодетная семья получила бесплатные земельные участки, в 2025 году их число вырастет до 154.

Администрация округа с особым вниманием относится к детям-сиротам и ребятам, оставшимся без попечения родителей. Так, в 2024 году 49 из них обрели собственное жильё. Большинство выбрали сертификаты, но при этом жить остались в родном городе Подольске.

«Мы развиваем Подольск как округ с удобной, современной и безопасной средой. Заключаем договоры комплексного развития территорий, сносим аварийные и незаконные постройки — в 2024 году их было 65. Продолжим эту работу, чтобы каждый уверенно строил своё будущее в Городском округе Подольск», – отметил в заключение Артамонов.
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Родителям и учителям рассказали, как помочь подростками избежать дропперства
28 марта 2025, 22:59

Фото: пресс-служба ГУРБ МО

Диалог с подростками может помочь обеспечить их безопасность и не позволить стать так называемыми дропперами. Об этом заявил главный аналитик информационно-аналитического отдела Управления экономической безопасности ГУРБ Московской области Владимир Брянцев. Он выступил на рабочем совещании, которое провёл Корпоративный университет развития образования.
В совещании участвовали работники подмосковных общеобразовательных организаций и муниципальных управлений образования. Обсуждали актуальные вопросы воспитания учащихся, в том числе тему дропперства.
«Для завершения своего преступного умысла мошенники часто используют молодое поколение, предлагая лёгкие деньги за несложную работу. Тем самым они обрекают подростков на проблемы с законом и неминуемые материальные последствия. Поэтому так важен диалог между родителями и детьми, в ходе которого подросткам разъяснят степень ответственности за дропперство», – отметил Брянцев.
Как подчеркнули в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области, подобные мероприятия имеют большую значимость. Чем больше молодых людей узнает о таком способе обмана и негативных последствиях, тем меньше граждан станет жертвами злоумышленников.

ГУРБ Московской области призвал граждан проводить разъяснительные беседы с близкими.

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#подмосковье
#московская область
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В Можайске осудили мошенника, похитившего у пенсионерки 400 тыс. рублей
28 марта 2025, 22:45

Фото: iStock / Wavebreakmedia

В Можайске суд вынес приговор по уголовному делу о мошенническом хищении у пенсионерки 400 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области. 21-летний Никита Бердников признан виновным в совершении мошенничества в крупном размере.
«Суд установил, что в июле прошлого года 64-летней жительнице Можайского муниципального округа позвонил неизвестный. Злоумышленник представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил о подозрительных операциях по счёту пожилой женщины, в связи с чем ей якобы необходимо обналичить и перевести деньги на безопасный счёт», – рассказали в надзорном ведомстве.
Введённая в заблуждение пенсионерка перевела денежные средства на личный счёт Бердникова. Ущерб составил 400 тыс. рублей.

С учётом позиции гособвинителя суд приговорил виновного к трём годам лишения свободы условно.
«Кроме того, для защиты имущественных прав пенсионерки можайский городской прокурор обратился в суд с иском о взыскании с Бердникова неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими деньгами на общую сумму более 415 тыс. рублей», – рассказали в прокуратуре.
В итоге Сернурский районный суд Республики Марий Эл удовлетворил эти требования в полном объёме.

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Организаторы открыли регистрацию на юбилейный «Гагаринский забег»
28 марта 2025, 22:32

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Более 1 тыс. участников выйдут на старт юбилейного «Гагаринского забега», сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области. Одно из старейших беговых событий Подмосковья пройдёт 19 апреля в Звёздном городке.
Забег посвящён первому полёту человека в космос, он объединяет спортсменов и любителей активного образа жизни со всех уголков России. В этом году соревнования состоятся в 55-ый раз и откроют беговой сезон в регионе.

Приём заявок стартовал 28 марта на сайте мероприятия. Онлайн-регистрация завершится 2 апреля в 21 час по московскому времени или по достижении лимита.
«По традиции для участников подготовят пять дистанций: 300 м, 1, 5, 10 и 21,1 км. Маршрут забега будет проложен по кругу. Каждый спортсмен получит стартовый пакет с индивидуальным чипом хронометража и брендированную футболку, а на финише – медаль. Участвовать в забеге могут все желающие от 6 лет, прошедшие регистрацию. Для участия несовершеннолетних спортсменов необходима справка от родителей», – рассказали в министерстве.
Помимо соревнований, для болельщиков и гостей забега организуют фан-зону с тематическими локациями и концертной программой. Для посетителей в Доме космонавтов откроют музей Центра подготовки космонавтов. Там можно ознакомиться с историей покорения космоса со времён первого полета Юрия Гагарина вплоть до наших дней.

Подробнее об условиях участия в юбилейном «Гагаринском забеге» можно узнать на сайте.

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