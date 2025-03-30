Глава Подольска Артамонов помог ветерану Великой Отечественной войны получить медпомощь

Григорий Артамонов и Сергей Косов (фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск)
Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов организовал полное медицинское обследование для ветерана Великой Отечественной войны Сергея Косова и подарил ему современный слуховой аппарат. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
Сергей Косов (фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск)
«Навестил нашего ветерана Сергея Тимофеевича Косова – человека удивительной судьбы и с крепким характером. Во время нашей прошлой встречи договорились уделить внимание его здоровью. Организовали для Сергея Тимофеевича полное медицинское обследование, включая консультации всех необходимых профильных специалистов. Также вместе с партией «Единая Россия» исполнил его просьбу – передал современный слуховой аппарат, который, уверен, сделает повседневную жизнь комфортнее, подарит больше радости общения с близкими», – отметил Артамонов.
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Анастасия Чинкова