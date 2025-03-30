Глава Подольска Артамонов вручил первые паспорта восьми юным жителям округа

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск
Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов вручил первые паспорта восьми юным жителям округа.
«Для каждого из них – это особенный день. Получение первого документа – это начало пути самостоятельных решений. Дорогие ребята, желаю вам успехов на этом большом жизненном пути. Пусть рядом будут верные друзья, надёжные наставники и, конечно, любящая семья. Верьте в себя, ставьте амбициозные цели и обязательно добивайтесь их. Уверен, мы ещё не раз услышим о ваших победах!», – сообщил Артамонов, слова которого приводит пресс-служба администрации округа.
Анастасия Чинкова