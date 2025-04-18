Глава Подольска Артамонов сдал кровь и поблагодарил почётных доноров

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск
В преддверии Дня донора глава городского округа Подольск Григорий Артамонов, а также председатель окружного Совета депутатов округа Алексей Никулин, депутат Инна Горкавая, молодогвардейцы и общественники сдали кровь в местном подразделении Московского областного центра крови, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В ходе визита Артамонов и Никулин вручили пяти почётным донорам грамоты Совета депутатов Городского округа Подольск за большой личный вклад в дело спасения жизни, восстановление здоровья граждан.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск
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«Сам сдал кровь. Потому что считаю важным не только выражать признательность, но и лично участвовать в общем, важном деле. Всегда считал, что доноры — настоящие герои. Без лишнего внимания к себе они совершают поступки, которые спасают жизни. Спасибо каждому, кто вносит вклад в спасение людей», — сказал Григорий Артамонов.Грамоты получили Светлана Исаева, Вячеслав Виноградов, Юрий Бурлинов, Юрий Мазин и Александр Баландин.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск
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Лев Каштанов