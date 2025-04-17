В Подольске впервые в Подмосковье прошла межмуниципальная выездная администрация

Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск
В Подольске провели первую в Московской области межмуниципальную выездную администрацию. В ней участвовали представители четырёх городских округов, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
В мероприятии участвовали глава Подольска Григорий Артамонов, председатель координационного совета Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области Олеся Тыщенко, более 50 председателей советов МКД, специалисты региональных министерств и городских служб.
Участники выездной администрации постарались подробно ответить на все обращения, а там, где возможно, сразу давали обратную связь. К вопросам, требующим дополнительной проработки или межведомственного взаимодействия, обещали вернуться, подчеркнув, что ни один не останется без внимания.
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«Впервые в нашем округе прошло мероприятие такого масштаба. Важные вопросы обсудили представители Подольска, Домодедова, Ленинского и Лыткарина. Для меня такие встречи – возможность вести открытый разговор без формальностей. Когда слышим друг друга, появляются реальные решения. Этот формат доказал свою эффективность», – сказал Артамонов.Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск
Участники выездной администрации постарались подробно ответить на все обращения, а там, где возможно, сразу давали обратную связь. К вопросам, требующим дополнительной проработки или межведомственного взаимодействия, обещали вернуться, подчеркнув, что ни один не останется без внимания.
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Лора Луганская