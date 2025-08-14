Глава Подольска Григорий Артамонов поздравил призёра Всероссийского конкурса «Большая перемена»
Глава Подольска Григорий Артамонов поздравил шестиклассника школы №11 Виктора Осипова, который стал лауреатом II степени на Всероссийском конкурсе «Большая перемена». Об этом сообщили в пресс-службе городского округа.
Заключительный этап конкурса состоялся в Международном детском центре «Артек». Соперниками подольчанина были сотни подростков со всего мира. Лучшие из лучших прошли испытания в сферах коммуникации, логического мышления и креативности. Они также продемонстрировали навыки работы в команде. Отдельного внимания удостоилась тема «Память поколений».
«Поздравляю Виктора с отличным результатом! Гордимся и ждём новых достижений», – сказал Артамонов.Всероссийский конкурс «Большая перемена» – флагманский проект «Движения Первых». Он проводится при поддержке Министерства просвещения России, Росмолодёжи и Минобрнауки страны.
С этого года «Большая перемена» стала частью нацпроекта «Молодёжь и дети».