Глава Подольска Григорий Артамонов поздравил призёра Всероссийского конкурса «Большая перемена»

14 августа 2025, 14:29

оригинал Фото: пресс-служба г. о. Подольск

Глава Подольска Григорий Артамонов поздравил шестиклассника школы №11 Виктора Осипова, который стал лауреатом II степени на Всероссийском конкурсе «Большая перемена». Об этом сообщили в пресс-службе городского округа.





Заключительный этап конкурса состоялся в Международном детском центре «Артек». Соперниками подольчанина были сотни подростков со всего мира. Лучшие из лучших прошли испытания в сферах коммуникации, логического мышления и креативности. Они также продемонстрировали навыки работы в команде. Отдельного внимания удостоилась тема «Память поколений».

«Поздравляю Виктора с отличным результатом! Гордимся и ждём новых достижений», – сказал Артамонов.