Исследование оренбургских коз учёными Подольска оценили на международном уровне

13 августа 2025, 12:05

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Учёные Федерального исследовательского центра животноводства имени Л. К. Эрнста, расположенного в Подольске, провели уникальное исследование по сохранению генофонда оренбургских коз. Его высоко оценили на международном уровне, опубликовав в престижном журнале Genes, сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.







«Статья описывает сбор образцов генетического материала у современных представителей породы, что позволяет составить стратегию сохранения редкой породы. Работа получила статус Editor’s Choice, что свидетельствует о её значимости для мировой науки. Исследование выполнено в рамках программы развития Национального центра генетических ресурсов сельскохозяйственных животных. Это подчёркивает государственную поддержку и актуальность сохранения очагов генетического наследия», – рассказали в ведомстве.