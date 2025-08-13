Исследование оренбургских коз учёными Подольска оценили на международном уровне
Учёные Федерального исследовательского центра животноводства имени Л. К. Эрнста, расположенного в Подольске, провели уникальное исследование по сохранению генофонда оренбургских коз. Его высоко оценили на международном уровне, опубликовав в престижном журнале Genes, сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.
«Статья описывает сбор образцов генетического материала у современных представителей породы, что позволяет составить стратегию сохранения редкой породы. Работа получила статус Editor’s Choice, что свидетельствует о её значимости для мировой науки. Исследование выполнено в рамках программы развития Национального центра генетических ресурсов сельскохозяйственных животных. Это подчёркивает государственную поддержку и актуальность сохранения очагов генетического наследия», – рассказали в ведомстве.Для проведения исследования был использован полный геномный SNP-анализ, который позволяет оценить уровень генетического разнообразия внутри популяции оренбургских коз, известных своим пухом. Полученные данные должны стать инструментом для поддержки породы и оптимизации программ разведения. Эти знания помогут сохранить исходный генофонд, повысить устойчивость к заболеваниям и увеличить продуктивность животных.
Как рассказали в министерстве, в прошлом году в Национальном центре стартовала программа по сохранению местных генетических ресурсов домашнего скота с помощью методов криоконсервации и разведения в искусственно созданных условиях.