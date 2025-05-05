Глава Подольска поздравил победителей и призёров Всероссийской олимпиады школьников

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск
Пять победителей и 20 призёров Всероссийской олимпиады школьников из Подольска получили поздравления от главы городского округа Григория Артамонова, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Завершилась Всероссийская олимпиада школьников. Её итоги впечатляют: пять победителей и 20 призеров. Значительно лучше, чем в прошлом году. За этим успехом стоят тысячи часов учебы, талант, настойчивость и поддержка наставников. Поздравляю ребят, педагогов, родителей и все школы, принявшие участие в этом интеллектуальном марафоне», — сказал Григорий Артамонов.Всего в этом учебном году участниками Всероссийской олимпиады школьников стали более тысячи ребят из 9-11 классов подольских школ — на четверть больше, чем годом ранее.
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