В Подольске отремонтируют детский сад на улице Кирова

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Капитальный ремонт дошкольного отделения школы №13 планируют провести в Подольске, подряд на работы выставили на электронные торги, извещение об этом опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик должен будет выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную документацию, капитально отремонтировать здание дошкольного отделения общей площадью более 1,9 тыс. квадратных метров, расположенное по адресу: город Подольск, улица Кирова, дом №53а, и поставить туда всё необходимое оборудование. Все работы планируется завершить в 2026 году», — говорится в сообщении.Начальная цена лота составляет 259 миллионов 267 тысяч 668 рублей 14 копеек. Заявки принимаются до 15 мая.
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