Третий этап благоустройства парка Талалихина в Подольске завершат осенью

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск
В парке имени Талалихина в Подольске реализуется третий этап благоустройства, он затрагивает набережную вдоль Парадного проезда, все работы должны быть завершены осенью текущего года, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«На набережной проложили новые пешеходные дорожки, установили лавочки. В настоящее время здесь обустраивают спортивные и детские площадки, разбивают газоны, проводят электромонтажные работы», — говорится в сообщении.Кроме того, на берегу реки Пахры строят пирсы: сейчас монтируется их деревянный и решётчатый настил, а также делают удобные спуски к воде.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск
Благоустройство набережной ведётся в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
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