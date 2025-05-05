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Третий этап благоустройства парка Талалихина в Подольске завершат осенью

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

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В парке имени Талалихина в Подольске реализуется третий этап благоустройства, он затрагивает набережную вдоль Парадного проезда, все работы должны быть завершены осенью текущего года, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«На набережной проложили новые пешеходные дорожки, установили лавочки. В настоящее время здесь обустраивают спортивные и детские площадки, разбивают газоны, проводят электромонтажные работы», — говорится в сообщении.
Кроме того, на берегу реки Пахры строят пирсы: сейчас монтируется их деревянный и решётчатый настил, а также делают удобные спуски к воде.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Благоустройство набережной ведётся в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

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#подольск
#благоустройство
#парк
Губернатор Воробьёв рассказал об обстановке с электроснабжением в Подмосковье
04 мая 2025, 21:54

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал об обстановке с электроснабжением в регионе.
Непогода, обрушившаяся на Подмосковье, серьёзно сказалась на работе инфраструктуры. Наибольший удар пришёлся по электросистемам Истры, Талдома, Дмитрова, Солнечногорска, Сергиева Посада и Клина.

В настоящее время самая сложная обстановка наблюдается в Дмитрове, где отключены от электроснабжения десятки населённых пунктов и более 300 СНТ. В округ было направлено максимальное число аварийных бригад – 36.

В ближайшее время также будут отправлены пять бригад и несколько передвижных генераторов. Задача, которая стоит перед ликвидаторами последствий стихии, – восстановление высоковольтных линий и подключение потребителей к электричеству в кратчайшие сроки.

В общей сложности в Подмосковье последствия циклона ликвидируют свыше 230 бригад, из которых 209 от Россетей и 26 от Мособлэнерго. Также в регион направлены бригады из Владимира, Воронежа, Нижнего Новгорода, Поволжья, Твери, Ульяновска и Ярославля.

«Есть положительная динамика – по большинству округов число жалоб и обесточенных домов снижается. Работы продолжатся и ночью, несмотря на прогнозируемое усиление ветра и дожди. Работаем, пока свет не вернется в каждый дом», – написал Андрей Воробьёв в своём Telegram-канале.
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Школьницы из Домодедова стали призёрами конкурса детской казачьей песни
04 мая 2025, 17:23

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Подмосковные школьницы стали призёрами Конкурса детской казачьей песни, посвящённого 80-летию Победы.
Организатором конкурса выступило ФГБУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции» при поддержке Минюста РФ, Следственного комитета РФ и Минпросвещения РФ.

София Новикова из Домодедова стала призёром конкурса, исполнив военную песню «Милосердие» на музыку Леонида Захлевного и слова Михаила Ясеня.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Также призовое место заняла её землячка Татьяна Бабкина, исполнившая песню «Край березовый» на стихи И. Резника и музыку А. Броневицкого.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

В воскресенье, 4 мая, в зале Зарядье состоялась церемония награждения и гала концерт с участием победителей и призёров.

Конкурс детской казачьей песни начали проводить с 2022 года. Тогда в нём приняло участие 800 коллективов и исполнителей, а в 2024 году их число составило 1700.

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#домодедово
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Губернатор Подмосковья Воробьёв рассказал об устранении энергетиками последствий циклона
Губернатор Подмосковья Воробьёв: Энергетики возвращают свет в дома жителей
04 мая 2025, 15:45

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Идут уже четвёртые сутки с того времени, как на Московскую область обрушился мощный циклон. Его последствия, которые продолжают устранять энергетики региона, являются самыми разрушительными за последние 15 лет.
Об этом в своём телеграм-канале написал глава Подмосковья Андрей Воробьёв. По его словам, электроснабжение для основной части территорий, пострадавших от ураганного ветра, уже восстановлено. Самой сложной остаётся ситуация в городских округах Истра, Дмитров, Талдом, Солнечногорск, Сергиев Посад и Клин.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

«Сильным ветром повалило столбы на протяжении десятков километров, и погода еще накануне продолжала усложнять работу энергетиков — по мере ремонта порывов в одних местах, возникали порывы в других», — отметил губернатор.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Он также добавил, что часто поваленные опоры линий электропередачи находятся в болотистой или труднодоступной местности, туда приходилось подгонять специальную технику. Региональные власти делают всё возможное для того, чтобы этой техники в распоряжении ремонтных бригад энергетиков было как можно больше, подчеркнул глава Подмосковья.

Андрей Воробьёв выразил благодарность коллегам из Твери, Воронежа, Смоленска и Брянска, откуда на усиление и в помощь сотрудникам ПАО «Россети Московский регион» прибыли дополнительные бригады энергетиков.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

«Спасибо каждому, кто помогает нам в этой непростой работе — «Россети», «Мособлэнерго», главы муниципальных образований, коммунальщики, жители, которые подсказывают, где остаются сложности», — сказал губернатор.

Ситуация меняется к лучшему с каждым часом. Все наши бригады работают в круглосуточном режиме, чтобы как можно скорее в дома жителей вернуть свет и тепло, заключил Андрей Воробьёв.

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#андрей воробьёв
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#россети московский регион
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Духовно-гуманитарный конвой Раменского благочиния вновь отправился на Донбасс
04 мая 2025, 12:05

Фото: пресс-служба Раменского городского округа

С 29 апреля по 1 мая 2025 года по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Павла состоялась очередная поездка Духовно-гуманитарного конвоя Раменского благочиния на Донбасс. В ней приняли участие фронтовые волонтёры на четырёх автомобилях с прицепами.
Российским бойцам были отправлены автотранспорт, генераторы, обогреватели, электроинструменты, маскировочные сети, связанные в отделениях волонтёрско-производственной группы «Жуковяз», инструменты, медикаменты, средства личной гигиены, сладости, домашние варенья и прочие заготовки, личные посылки, карманные чайные наборы, которые пользуются особой популярностью среди военнослужащих.

Перед выездом волонтёров в Казанском храме города Раменское был отслужен молебен о путешествующих, сообщает пресс-служба администрации Раменского городского округа.
Фото: пресс-служба Раменского городского округа

Духовно-гуманитарный конвой посетил 299-й гвардейский парашютно-десантный полк 98-ой гвардейской воздушно десантной бригады и передали им необходимое имущество, а также привезённую фанеру для строительства блиндажей.

Эвакуационной группе медицинской роты 57-й мотострелковой бригады были переданы автомобиль УАЗ, купленный и снаряжённый подмосковной компанией ООО «Сельхозактивы», квадрокоптеры, медикаменты и перевязочные материалы.

В танковый батальон 39-й отдельной мотострелковой бригады конвой доставил отремонтированный мотоцикл типа «Enduro 250», мотоцикл «Днепр», металл для дополнительной защиты экипажей танков, инструменты для ремонта и личные посылки бойцам.

Фото: пресс-служба Раменского городского округа

При посещении 433-го гвардейского мотострелкового полка волонтёры передали солдатам мотоцикл «Днепр», маскировочные сети, антидроновые костюмы «Леший» и многое другое. От воинов забрали в ремонт повреждённую моторизированную технику и генераторы, требующие замены.

Духовно-гуманитарный конвой Раменского благочиния благодарит за участие и отзывчивость всех неравнодушных людей, с помощью которых он продолжает выполнять свою гуманитарную миссию.

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#имущество
#автомобиль
#ремонт
#сладости
#волонтеры
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Гендиректор ПАО «Россети Московский регион» Пятигор рассказал о работах по восстановлению электроснабжения
Гендиректор ПАО «Россети Московский регион» Пятигор: Свет в дома возвращается
04 мая 2025, 10:03

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Специалисты ПАО «Россети Московский регион» продолжают работу по восстановлению электроснабжения населения. В Истринском городском округе по состоянию на 4 мая уже подключены все высоковольтные линии мощностью 10 киловатт.
Об этом сообщил генеральный директор регионального отделения холдинга Александр Пятигор. По его словам, с полуночи 4 мая все аварийные бригады работают уже по заявкам, касающимся сетей ёмкостью 0,4 киловатта.

К полуночи будут подключены 10 населённых пунктов в Солнечногорском городском округе, продолжил главный энергетик Подмосковья. К утру электроэнергия будет подана ещё в семь населённых пунктов, а в течение дня будут подключены все 53 населённых пункта округа, куда электричество поступает от ПАО «Россети Московский регион», уточнил Пятибрат. Задействовано 30 ремонтно-восстановительных бригад, добавил он.

В городском округе Клин к полуночи будут подключены девять населённых пунктов, а к утру — ещё 16. К 20:00 4 мая планируется восстановить нормальную подачу электроэнергии в 41 населённый пункт округа, сообщил гендиректор подмосковного филиала «Россетей». Здесь работают 25 ремонтных бригад, сил и средств у энергетиков достаточно, подчеркнул он.

В городских округах Талдом, Пушкин и Мытищи основные сети уже собраны, ремонтные бригады работают по заявкам относительно сетей ёмкостью 0,4 киловатта, заключил Александр Пятибрат.

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