Ветерану Шитову из Подольска вручили знак Почётного гражданина городского округа

Александр Петрович Шитов (фото: пресс-служба г.о. Подольск)
Знак Почётного гражданина городского округа Подольск вручили в преддверии Дня Победы ветерану Великой Отечественной войны Александру Петровичу Шитову, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Знак Почётного гражданина ветерану вручил первый замглавы городского округа Подольск Александр Мамлай, в мероприятии также приняли участие подольские юнармейцы. Алексанр Мамлай поблагодарил ветерана и пожелал ему крепкого здоровья», — говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба г.о. Подольск
Александр Петрович Шитов был санитарным инструктором. На фронт он попал в 1942 году, участвовал в прорыве блокады Ленинграда, в освобождении Прибалтики и боях за Восточную Пруссию. На счету ветерана тысячи спасённых жизней. После окончания войны он продолжил работать в сфере здравоохранения.
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