Реконструкция сделает станцию «Железнодорожная» крупнейшей в Подмосковье на МЦД
В Подмосковье продолжается масштабный проект реконструкции конечной станции МЦД-4 «Железнодорожная». Ход работ обсудили спикер Мособлдумы, секретарь подмосковного отделения «Единой России» Игорь Брынцалов, замначальника МЖД Павел Петровичев и глава Балашихи Сергей Юров. Об этом сообщили в аппарате фракции партии в Мособлдуме.
Работы включают обновление пригородного вокзала, строительство четырёх платформ с навесами, большого моста-конкорса и двух корпусов зданий для отдыха и обучения персонала. Станция станет самой большой в Подмосковье на Московских центральных диаметрах и сможет каждый день обслуживать более 65 000 человек.
«Развитие транспортной отрасли Московской области – важная часть Народной программы «Единой России». С 2019 года в регионе построили три станции МЦД и ещё семь реконструировали. Ими пользуются десятки тысяч жителей региона», – сказал Брынцалов.
Реконструкция проходит поэтапно. Уже открыты три платформы и южная часть моста-конкорса, с которой утроен подход к поездам. Работают эскалаторы и лифты. Переход из одной части города со стороны Носовихинского шоссе на другую – Лесопарковую улицу – организован по временному мосту.
На очереди завершающий этап – ввод северного вестибюля конкорса, сквозного прохода через пути и четвёртой платформы. Это будет крупнейший транспортно-пересадочный узел площадью более 5500 квадратных метров.
«В микрорайоне проживают более 250 000 человек. Ввод нового объекта позволит им быстро и с комфортом добираться до соседних городов. В прошлом году через станцию «Железнодорожная» проехали более 12 млн пассажиров. То, что мы делаем, действительно необходимо людям», – добавил Юров.
Народная программа «Единой России», с которой партия победила на выборах в Госдуму и Мособлдуму в 2021 году, включает около 400 положений. Ежегодно на её реализацию выделяют средства федерального и регионального бюджетов. Наказы и предложения, которые жители Подмосковья внесли в программу в 2021 году, уже выполнены более чем на 90%.
