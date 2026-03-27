Реконструкция сделает станцию «Железнодорожная» крупнейшей в Подмосковье на МЦД

27 марта 2026, 18:21

Фото: аппарат фракции «Единая Россия» в Мособлдуме

В Подмосковье продолжается масштабный проект реконструкции конечной станции МЦД-4 «Железнодорожная». Ход работ обсудили спикер Мособлдумы, секретарь подмосковного отделения «Единой России» Игорь Брынцалов, замначальника МЖД Павел Петровичев и глава Балашихи Сергей Юров. Об этом сообщили в аппарате фракции партии в Мособлдуме.





Работы включают обновление пригородного вокзала, строительство четырёх платформ с навесами, большого моста-конкорса и двух корпусов зданий для отдыха и обучения персонала. Станция станет самой большой в Подмосковье на Московских центральных диаметрах и сможет каждый день обслуживать более 65 000 человек.

«Развитие транспортной отрасли Московской области – важная часть Народной программы «Единой России». С 2019 года в регионе построили три станции МЦД и ещё семь реконструировали. Ими пользуются десятки тысяч жителей региона», – сказал Брынцалов.

«В микрорайоне проживают более 250 000 человек. Ввод нового объекта позволит им быстро и с комфортом добираться до соседних городов. В прошлом году через станцию «Железнодорожная» проехали более 12 млн пассажиров. То, что мы делаем, действительно необходимо людям», – добавил Юров.