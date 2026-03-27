На поддержку производства молока в Подмосковье направят более 258 млн рублей

27 марта 2026, 19:28

В Московской области с 1 по 12 апреля пройдёт отбор заявок на субсидии для поддержки производства молока. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Подмосковья.





В этом году на эти цели предусмотрено более 258 миллионов рублей из областного и федерального бюджета.

«Получателями субсидии могут стать сельхозтоваропроизводители, за исключением личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, включённые в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. Среди обязательных условий – постановка на учёт в налоговых органах Подмосковья и ведение деятельности на территории региона», – отметили в ведомстве.