На поддержку производства молока в Подмосковье направят более 258 млн рублей

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

В Московской области с 1 по 12 апреля пройдёт отбор заявок на субсидии для поддержки производства молока. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Подмосковья.



В этом году на эти цели предусмотрено более 258 миллионов рублей из областного и федерального бюджета.

«Получателями субсидии могут стать сельхозтоваропроизводители, за исключением личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, включённые в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. Среди обязательных условий – постановка на учёт в налоговых органах Подмосковья и ведение деятельности на территории региона», – отметили в ведомстве.
Главные критерии отбора – наличие поголовья коров или коз и его сохранность в отчётном финансовом году. Участникам также необходимо подтвердить объём реализованного молока.

Подробные требования к заявителям и перечень необходимых документов размещены на сайте «Мой АПК». Заявки можно подавать в электронном виде через портал предоставления мер финансовой государственной поддержки.

Итоги отбора подведут 17 апреля.
Лора Луганская

