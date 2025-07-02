Глава Пушкинского Красноцветов обсудил с родителями округа образование детей
Заседание муниципального Совета родителей состоялось в Пушкинском городском округе, участие в нём принял глава округа Максим Красноцветов. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Образование детей — это всегда совместная работа родителей и педагогов, поэтому нам важно выстроить сильную связку по взаимодействию. Муниципальный Совет родителей призван стать ключевым элементом этой системы коммуникации. Он позволяет оперативно решать актуальные вопросы и совместно определять приоритеты развития образования в округе», — отметил Максим Красноцветов.Совет родителей создали в Пушкинском в начале текущего года по предложению главы округа. В состав совета пошли 23 родителя — от каждого образовательного комплекса муниципалитета, а также Максим Красноцветов и представители комитета образования.