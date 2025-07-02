Пушкинские выпускники отказываются от медалей в надежде улучшить результат ЕГЭ
В этом году школу в городском округе Пушкинский заканчивают более 1250 11-классников. 3689 юношей и девушек окончили девятые классы, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
На золотые и серебряные медали претендуют 240 человек. По результатам ЕГЭ в округе насчитываются 19 стобалльников.
Однако ситуация может измениться, так как на 3 и 4 июля назначены президентские дни пересдачи ЕГЭ. О желании улучшить результат заявили несколько учеников гимназии №10 города Пушкино.
«Учитывая преимущества инженерных специальностей, о которых знают ребята, у нас в этом году появились выпускники, которые отказались от получения медали, которая у них точно будет, чтобы улучшить результаты по профильной математике в президентские дни. Выпускникам этого года недостаточно 92 баллов по профильной математике. Они хотят использовать президентские дни, чтобы показать ещё большие знания», – рассказала директор гимназии №10 Нина Петрухненко.
В этом году в гимназии – четыре золотых и три серебряных медалиста. Обладательница золотой медали и красного аттестата, будущий юрист Мелине Малхасян уже поступила в престижный вуз. К этой цели она шла с первого класса и всегда была в числе лучших учениц.
«Это такое трепетное чувство – с одной стороны, не хочется прощаться с детством, потому что школа – это то, что связывает нас с ним. С другой стороны, хочется войти в новый этап жизни, погрузиться в будущую профессию», – поделилась выпускница Малхасян.Выпускники Красноармейска начали праздник с посещения мемориала, возложили цветы в память о павших за Родину.
Праздник начался с прощального танца. Со сцены прозвучали слова благодарности за поддержку и полученные знания, за годы, проведённые вместе.