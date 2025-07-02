Пушкинские выпускники отказываются от медалей в надежде улучшить результат ЕГЭ

02 июля 2025, 16:19

Фото: пресс-служба администрации г. о. Пушкинский

В этом году школу в городском округе Пушкинский заканчивают более 1250 11-классников. 3689 юношей и девушек окончили девятые классы, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.





На золотые и серебряные медали претендуют 240 человек. По результатам ЕГЭ в округе насчитываются 19 стобалльников.



Однако ситуация может измениться, так как на 3 и 4 июля назначены президентские дни пересдачи ЕГЭ. О желании улучшить результат заявили несколько учеников гимназии №10 города Пушкино.

«Учитывая преимущества инженерных специальностей, о которых знают ребята, у нас в этом году появились выпускники, которые отказались от получения медали, которая у них точно будет, чтобы улучшить результаты по профильной математике в президентские дни. Выпускникам этого года недостаточно 92 баллов по профильной математике. Они хотят использовать президентские дни, чтобы показать ещё большие знания», – рассказала директор гимназии №10 Нина Петрухненко.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Пушкинский



«Это такое трепетное чувство – с одной стороны, не хочется прощаться с детством, потому что школа – это то, что связывает нас с ним. С другой стороны, хочется войти в новый этап жизни, погрузиться в будущую профессию», – поделилась выпускница Малхасян.