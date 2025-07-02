Юные гребцы из Пушкина завоевали 14 медалей первенства ЦФО
Юные гребцы из Пушкина завоевали 14 медалей первенства ЦФО
«Награды высшего достоинства получили Никита Лучанинов и Константин Колосков в заезде на каноэ-двойке на дистанции 1000 метров. Серебряные медали завоевали Гликерия Мишатина (К-1 1000 м), Анастасия Печул (С-2 500 м) и Екатерина Даниленкова в одиночном заезде на каноэ на 500 метров», — говорится в сообщении.Бронзовые медали в копилку команды принесли Глафира Назарова (С-1 500м), Гликерия Мишатина (К-1 500м), Виталия Яковлева (К-1 200м), а также дуэты Миланы Фадеевой и Юлии Пузаковой (К-2 500м), Виталии Яковлевой и Юлии Пузаковой (К-2 200м), а также Виталия Стрепенюка и Никиты Лучанинова (К-2 200м).
Первенство ЦФО по гребле на байдарках и каноэ среди юношей и девушек проходило в Воронеже с 26 по 30 июня.