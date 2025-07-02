В городе Пушкино прошло чествование ветеранов боевых действий
На площади у монумента воинам-интернационалистам в городе Пушкино прошла памятная церемония, посвящённая Дню ветеранов боевых действий. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа Пушкинский.
«У памятника собрались участники спецоперации, представители ветеранских организаций, местного отделения «Боевого братства», депутаты и семьи военнослужащих. От имени главы округа Максима Красноцветова к собравшимся обратилась его уполномоченный Нина Ушакова. Она подчеркнула важность чествования тех, кто с честью выполнял долг перед Родиной, отметила их мужество, стойкость и верность присяге», – говорится в сообщении.
После митинга Ушакова и депутаты посетили местное отделение Ассоциации ветеранов СВО. Там их радушно встретил участник СВО, активный член организации Николай Смирнов. Гости передали ассоциации подарок от главы округа.