Глава Пушкинского Красноцветов представил результаты работы за прошлый год
Глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов рассказал на Совете депутатов о главных результатах работы за прошлый год. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.
На заседания обсуждали проблемные вопросы Пушкинского и планы развития территории.
«Наша главная цель – развитие округа, повышение комфорта его жителей. Мы продолжим развитие, действуя последовательно, системно и ориентируясь на долгосрочный результат», – отметил в докладе Красноцветов.
По его словам, в 2025 году было отремонтировано пять образовательных учреждений, сделан ремонт трёх котельных и пяти участков теплосетей. Завершено благоустройство четырёх общественных территорий, установлено 23 новых детских игровых площадки, благоустроено 11 дворов, выполнен капремонт 14 муниципальных дорог.
Помимо этого, введено в эксплуатацию 390 единиц медицинского оборудования, готовится открытие ангиографического комплекса. В зону проведения спецоперации передано свыше 1500 тонн помощи.
Капитально отремонтированы ДК «Импульс» и Центр культуры и искусств им. Л.Н. Кекушева;
Расселено 3500 квадратных метров аварийного жилья, снесено 12 аварийных зданий.