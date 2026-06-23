На передовую отправили очередную партию гуманитарной помощи из Пушкинского
Боец спецоперации с позывным Марс получил удостоверение участника Пушкинского отделения Ассоциации ветеранов СВО. Он отбывает на место службы с гуманитарной помощью от округа, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
По просьбе военного депутат Совета депутатов городского округа Пушкинский Любовь Дмитриева, а также руководитель местной Ассоциации ветеранов СВО Леонид Соболев собрали необходимые вещи. В коробках – медицинские принадлежности, сухие души, средства для уборки, маскировочные сети и гостинцы.
«Мы искренне благодарим всех участников сбора. Ваши усилия, время и ресурсы стали частичкой тепла, которая обязательно дойдёт до бойцов. Пусть эта помощь станет не только материальной поддержкой, но и знаком того, что мы вместе, и никто не останется без внимания», – отметил Соболев.
В округе действуют свыше 30 волонтёрских групп. Помимо этого, создан единый центр поддержки. Он помогает участникам СВО и членам их семей, реализует программу адаптации после службы.