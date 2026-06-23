На передовую отправили очередную партию гуманитарной помощи из Пушкинского

23 июня 2026, 22:56

Фото: пресс-служба администрации г. о. Пушкинский.

Боец спецоперации с позывным Марс получил удостоверение участника Пушкинского отделения Ассоциации ветеранов СВО. Он отбывает на место службы с гуманитарной помощью от округа, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.





По просьбе военного депутат Совета депутатов городского округа Пушкинский Любовь Дмитриева, а также руководитель местной Ассоциации ветеранов СВО Леонид Соболев собрали необходимые вещи. В коробках – медицинские принадлежности, сухие души, средства для уборки, маскировочные сети и гостинцы.

«Мы искренне благодарим всех участников сбора. Ваши усилия, время и ресурсы стали частичкой тепла, которая обязательно дойдёт до бойцов. Пусть эта помощь станет не только материальной поддержкой, но и знаком того, что мы вместе, и никто не останется без внимания», – отметил Соболев.